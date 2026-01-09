Quantcast
ΗΠΑ: Πράκτορες της υπηρεσίας ICE πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ - Real.gr
ΗΠΑ: Πράκτορες της υπηρεσίας ICE πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ

02:30, 09/01/2026
ΗΠΑ: Πράκτορες της υπηρεσίας ICE πυροβόλησαν δύο άτομα στο Πόρτλαντ

Πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευης (ICE) διενεργούσαν έλεγχο σε αυτοκίνητο, όταν, όπως ισχυρίστηκαν, ο οδηγός επιχείρησε να τους παρασύρει, με αποτέλεσμα εκείνοι – ευρισκόμενοι σε άμυνα – να ανοίξουν πυρ εναντίον του οχήματος, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ σχετικά με το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες Πέμπτη στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Από την πλευρά της, η αστυνομική διεύθυνση του Πόρτλαντ ανακοίνωσε νωρίτερα πως δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο αφού πυροβολήθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για αυτοσυγκράτηση εν μέσω της έντασης που έχει πυροδοτήσει ο φόνος μιας 37χρονης από αστυνομικό της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) ένα 24ωρο νωρίτερα στη Μινεάπολις.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η εκπρόσωπος του DHS Τρίσια Μακλάφλιν αναφέρει: «Συνοριοφύλακες διενεργούσαν στοχευμένο έλεγχο σε όχημα στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Επιβαίνων και στόχος ήταν ένας παράτυπος μετανάστης από τη Βενεζουέλα, ο οποίος συνδέεται με το διεθνές κύκλωμα πορνείας της Tren de Aragua και είχε εμπλακεί σε πρόσφατο επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Πόρτλαντ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να είναι μέλος της άγριας βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua. Όταν οι πράκτορες δήλωσαν την ταυτότητά τους στους επιβαίνοντες στο όχημα, ο οδηγός κινήθηκε με το αυτοκίνητο εναντίον τους και επιχείρησε να παρασύρει τα μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, ένας πράκτορας άνοιξε πυρ, ευρισκόμενος σε θέση άμυνας. Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης διέφυγαν από το σημείο».

Το FBI ενημέρωσε πως διερευνά το επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκησαν πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (U.S. Customs and Border Protection / CBP).

Η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Πόρτλαντ, η Ελάνα Πιρτλ-Γκίνι, δήλωσε πως πληροφορήθηκε ότι οι δύο άνθρωποι που πυροβολήθηκαν είναι ζωντανοί και νοσηλεύονται τραυματισμένοι.

Την Τετάρτη, αστυνομικός της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη οδηγό στη Μινεάπολις, πυροδοτώντας επεισοδιακές διαμαρτυρίες στη Μινεσότα και σε άλλες αμερικανικές πολιτείες.

