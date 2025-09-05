ΗΠΑ: Προκλητική ενέργεια η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού - Real.gr

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας καταδίκασε χθες Πέμπτη την υπέρπτηση δυο στρατιωτικών αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στην Καραϊβική θάλασσα, κάνοντας λόγο για «ιδιαίτερα προκλητική ενέργεια».

Το αμερικανικό Πεντάγωνο «απευθύνει σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην κάνει περαιτέρω προσπάθειες να παρακωλύσει, να αποτρέψει ή να επέμβει σε επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών και κατά της τρομοκρατίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε μέσω X, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το επεισόδιο.

Το συμβάν καταγράφεται μετά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί πλήματος των ΗΠΑ που σκότωσε κατ’ αυτόν 11 «ναρκωτρομοκράτες» οι οποίοι επέβαιναν σε ταχύπλοο με «πολλά» ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα ανοικτά της Βενεζουέλας. Το Καράκας αναφέρθηκε σε «εξωδικαστικές δολοφονίες».