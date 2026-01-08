Quantcast
ΗΠΑ: Πυρά σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι - Τουλάχιστον δυο νεκροί - Real.gr
real player

ΗΠΑ: Πυρά σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι – Τουλάχιστον δυο νεκροί

07:09, 08/01/2026
ΗΠΑ: Πυρά σε εκκλησία στο Σολτ Λέικ Σίτι – Τουλάχιστον δυο νεκροί

ΠΗΓΗ: PEXELS

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε εκκλησία στη Σολτ Λέικ Σίτι, στην πολιτεία Γιούτα (δυτικά), όταν έπειτα απο διαπληκτισμό κάποιος άνοιξε πυρ εν μέσω κηδείας, μεταδίδει ο ABC 4, τοπικός τηλεοπτικός σταθμός που ανήκει στο εθνικό δίκτυο ABC News, επικαλούμενος την αστυνομία.

Τουλάχιστον ένας ύποπτος στην Church of Jesus Christ of Latter-day Saints έχει διαφύγει και αναζητείται, ανέφερε η αστυνομία, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης. Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν και άλλοι δράστες στο επεισόδιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved