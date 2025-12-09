ΗΠΑ: Πυρκαγιά σε κτίριο στο Μανχάταν, τρεις τραυματίες - Real.gr

Quantcast
ΗΠΑ: Πυρκαγιά σε κτίριο στο Μανχάταν, τρεις τραυματίες

20:15, 09/12/2025
ΗΠΑ: Πυρκαγιά σε κτίριο στο Μανχάταν, τρεις τραυματίες

Πυρκαγιά κατέστρεψε σήμερα πολυκατοικία στο δυτικό Μανχάταν, προτού τεθεί υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, συμπεριλαμβανομένου ενός πυροσβέστη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 08:20 το πρωί (τοπική ώρα, 15:20 στην Ελλάδα) στον τελευταίο όροφο εξαώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ. Η περιοχή αποκλείστηκε και περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έσπευσαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά προτού εξαπλωθεί σε γειτονικά κτίρια.

 


«Οι μονάδες μας έφθασαν στο σημείο μέσα σε τρία λεπτά. Πρόκειται για έναν άκρως εντυπωσιακό χρόνο αντίδρασης», δήλωσε ο Κέβιν Γουντς, επικεφαλής της πυροσβεστικής δύναμης που επιχείρησε στο σημείο. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, διευκρίνισε ότι δύο ένοικοι εντοπίστηκαν τραυματισμένοι, ο ένας στην ταράτσα και ο άλλος στον τρίτο όροφο. Οι υπόλοιποι ένοικοι είχαν προλάβει να εγκαταλείψουν την πολυκατοικία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

