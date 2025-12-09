ΗΠΑ: Πυρκαγιά σε κτίριο στο Μανχάταν, τρεις τραυματίες - Real.gr

Πυρκαγιά κατέστρεψε σήμερα πολυκατοικία στο δυτικό Μανχάταν, προτού τεθεί υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, συμπεριλαμβανομένου ενός πυροσβέστη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 08:20 το πρωί (τοπική ώρα, 15:20 στην Ελλάδα) στον τελευταίο όροφο εξαώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ. Η περιοχή αποκλείστηκε και περισσότεροι από 100 πυροσβέστες έσπευσαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά προτού εξαπλωθεί σε γειτονικά κτίρια.

Breaking: A major fourth-alarm fire has erupted at a building on West 107th Street in Manhattan, New York. There are currently no reports of injuries. pic.twitter.com/zO9mTbXyJJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 9, 2025



«Οι μονάδες μας έφθασαν στο σημείο μέσα σε τρία λεπτά. Πρόκειται για έναν άκρως εντυπωσιακό χρόνο αντίδρασης», δήλωσε ο Κέβιν Γουντς, επικεφαλής της πυροσβεστικής δύναμης που επιχείρησε στο σημείο. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, διευκρίνισε ότι δύο ένοικοι εντοπίστηκαν τραυματισμένοι, ο ένας στην ταράτσα και ο άλλος στον τρίτο όροφο. Οι υπόλοιποι ένοικοι είχαν προλάβει να εγκαταλείψουν την πολυκατοικία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ