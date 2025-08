ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε μπαρ στην πολιτεία της Μοντάνα - Αναφορές για νεκρούς - Real.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στην πολιτεία της Μοντάνα στις ΗΠΑ, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς σε μπαρ.

Συναγερμός έχει σημάνει στην πολιτεία της Μοντάνα στις ΗΠΑ, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς σε μπαρ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ATF, πολλά άτομα έχουν δεχθεί πυρά σε επιχείρηση στη δυτική Μοντάνα.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Γκρεγκ Τζιανφόρτε, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά ενεργό σκοπευτή στην Ανάκοντα.

Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, ούτε για την κατάσταση του δράστη ή των θυμάτων.

🚨 #BREAKING: Active Shooter at Owl Bar in Anaconda, Montana

Chaos unfolding in downtown Anaconda. Shots fired at the Owl Bar on East 3rd Street. Multiple victims reported, per eyewitnesses. The suspect is on the run, and police are in active pursuit.

Locals are urged to stay… pic.twitter.com/b4sIn4bTUA

— Nexus (@nexusdossiers) August 1, 2025