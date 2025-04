ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Φλόριντας – Αναφορές για ένα νεκρό και έξι τραυματίες, συνελήφθη ένας ύποπτος - Real.gr

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στους χώρους του Florida State University (FSU) στο Ταλαχάσι, όπου συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης και διεξάγουν έρευνες για τυχόν συνεργό του.

Ένας νεκρός και έξι τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της επίθεσης ενόπλου σε πανεπιστήμιο της Φλόριντας, σύμφωνα με τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ABC και NBC που επικαλούνται πηγές από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στους χώρους του Florida State University (FSU) στο Ταλαχάσι, όπου συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης και διεξάγουν έρευνες για τυχόν συνεργό του.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου TMH (Tallahassee Memorial HealthCare) ενημέρωσε πως διακομίστηκαν έξι τραυματίες από το πανεπιστήμιο, διευκρινίζοντας ότι ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

🚨 #BREAKING: ACTIVE SHOOTER SITUATION AT FLORIDA STATE UNIVERSITY

Shots have rung out near the Student Union, and gunshot victims can be seen carried out by paramedics and police

Victims being transported right now

This is still developing. Pray for the victims. pic.twitter.com/Kl09u7aAgv

— Nick Sortor (@nicksortor) April 17, 2025