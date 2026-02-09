ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Μέριλαντ – Συνελήφθη ύποπτος - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού 60χρονου ψαρά στην περιοχή Τρίνησα του Γυθείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Laconiatv, η βάρκα του ψαρά έχει εντοπιστεί με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό του ιδίου.

Στις έρευνες συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού. Παράλληλα, πιθανή θεωρείται η συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma, προκειμένου να ενισχυθούν οι έρευνες από αέρος.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές αναμένεται τις επόμενες ώρες.