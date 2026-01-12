ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ - Real.gr

Quantcast
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

22:15, 12/01/2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Λίζα Μαρκόφσκι ανακοίνωσε ότι στηρίζει το σχέδιο του Τομ Τίλις, του επίσης Ρεπουμπλικάνου μέλους της Επιτροπής Τραπεζών, ο οποίος σκοπεύει να «μπλοκάρει» τους υποψηφίους που θα προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της ομοσπονδιακής τράπεζας, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης απείλησε το Σαββατοκύριακο να ασκήσει δίωξη στον επικεφαλής της, τον Τζερόμ Πάουελ.

«Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό για να κάνουμε τα στραβά μάτια: αν η ομοσπονδιακή τράπεζα απολέσει την ανεξαρτησία της, η σταθερότητα των αγορών μας και η οικονομία γενικότερα θα υποφέρουν» ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ο επίσης Ρεπουμπλικάνος Κέβιν Κρέιμερ, εκ των επικριτών του Πάουελ, είπε ότι ο επικεφαλής της Fed «δεν είναι εγκληματίας» και ζήτησε να ολοκληρωθεί γρήγορα η ομοσπονδιακή έρευνα, ώστε «να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη» στον θεσμό.

Η Μαρκόφσκι, που εκλέγεται στην Αλάσκα, είναι μία από τους λιγοστούς Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές που εμφανίζονται πρόθυμοι να μην ικανοποιούν όλες τις επιθυμίες του προέδρου Τραμπ στη Γερουσία, όπου το κόμμα διαθέτει πλειοψηφία 53 εδρών, έναντι 47 για τους Δημοκρατικούς. Η γερουσιαστής είπε ότι μίλησε νωρίτερα με τον Πάουελ, αφού ο τελευταίος αποκάλυψε την Κυριακή ότι η Fed ερευνάται από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Μαρκόφσκι χαρακτήρισε «απόπειρα εξαναγκασμού» την έρευνα του υπουργείου. Είπε επίσης ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να ρωτήσει το υπουργείο εάν πιστεύει ότι δικαιολογείται η προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της Fed λόγω της υπέρβασης του κόστους μιας ανακαίνισης, κάτι που είπε ότι «δεν είναι ασυνήθιστο».

Η Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στους υποψηφίους που θα προτείνει ο πρόεδρος για την ηγεσία της Fed. Ο Τίλις δήλωσε νωρίτερα ότι θα αντιταχθεί σε όλους τους υποψηφίους του Τραμπ «μέχρι να επιλυθεί πλήρως αυτό το νομικό ζήτημα», καθώς κρίνει ότι η μια ενδεχόμενη δίωξη θέτει σε αμφισβήτηση «την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία» του υπουργείου Δικαιοσύνης.

