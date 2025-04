Δεύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας - «Ελεύθερη η μπαλαρίνα Ξένια Καρέλινα» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αναθέρμανση των σχέσεων των δύο υπερδυνάμεων.

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα προχώρησαν σήμερα στη δεύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μία ακόμη ένδειξη της αναθέρμανσης των σχέσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα.

Η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε ανήμερα μιας νέας συνάντησης Ρώσων και Αμερικανών στην Κωνσταντινούπολη, σε άλλη μία ένδειξη της ρωσοαμερικανικής προσέγγισης.

Η Ρωσοαμερικανίδα Ξένια Καρελίνα, που είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 12 ετών για «προδοσία» στη Ρωσία το 2024, ανταλλάχθηκε στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Γερμανορώσο Άρθουρ Πετρόφ. Ο τελευταίος είχε κατηγορηθεί από την αμερικανική δικαιοσύνη ότι υποστήριξε την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία εξάγοντας παράνομα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Russia’s FSB releases video of Ksenia Karelia being released from Russian custody. (plus Artur Petrov being handed over, back to Russian officials) pic.twitter.com/dj82qmOLmj

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) April 10, 2025