ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία: Ο απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκφοφ θα συναντηθεί με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών - Real.gr

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία: Ο απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκφοφ θα συναντηθεί με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών

20:45, 19/12/2025
Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί σήμερα Παρασκευή στο Μαϊάμι με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές.

Ο Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζουν επίσης να συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο με μια ρωσική αντιπροσωπεία, είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο πρακτορείο Reuters, καθώς συνεχίζουν τις προσπάθειες για μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

