Quantcast
ΗΠΑ: Ρούμπιο, Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντήσουν Ουκρανούς διαπραγματευτές την Κυριακή στη Φλόριντα - Real.gr
real player

ΗΠΑ: Ρούμπιο, Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντήσουν Ουκρανούς διαπραγματευτές την Κυριακή στη Φλόριντα

22:45, 29/11/2025
ΗΠΑ: Ρούμπιο, Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντήσουν Ουκρανούς διαπραγματευτές την Κυριακή στη Φλόριντα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντήσουν Ουκρανούς αξιωματούχους αύριο, Κυριακή, στη Φλόριντα, δήλωσε σήμερα Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος.

Θα συνοδεύονται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, μετά την παρουσίαση από τον Ντόναλντ Τραμπ ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος καθώς ουκρανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στις ΗΠΑ για να συζητήσουν το σχέδιο αυτό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Σοκ στον Κολώνο: Χειροπέδες σε 63χρονο για τον ξυλοδαρμό της ΑμεΑ κόρης του - «Την χτυπούσε, την έπνιγε...»

Σοκ στον Κολώνο: Χειροπέδες σε 63χρονο για τον ξυλοδαρμό της ΑμεΑ κόρης του - «Την χτυπούσε, την έπνιγε...»

22:00 29/11
Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χλμ. στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Βίντεο ντοκουμέντο με το όχημα του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χλμ. στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

21:24 29/11
«Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά» - Το συγκινητικό αντίο στον Ραφαήλ από φίλους και συναδέλφους του

«Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά» - Το συγκινητικό αντίο στον Ραφαήλ από φίλους και συναδέλφους του

20:35 29/11
«Καιρική ανάπαυλα» μετά την κακοκαιρία Adel - Πότε επιστρέφουν οι βροχές - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Καιρική ανάπαυλα» μετά την κακοκαιρία Adel - Πότε επιστρέφουν οι βροχές - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

19:15 29/11
Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

12:43 29/11
Κοινή Δήλωση Πατριάρχη – Πάπα: Η πίστη στο Σύμβολο της Νίκαιας αποτελεί κοινό τόπο – Τα επόμενα βήματα των δύο Εκκλησιών

Κοινή Δήλωση Πατριάρχη – Πάπα: Η πίστη στο Σύμβολο της Νίκαιας αποτελεί κοινό τόπο – Τα επόμενα βήματα των δύο Εκκλησιών

23:13 29/11
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε το ψωμί για 10 μέρες – Θα εκπλαγείτε!

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε το ψωμί για 10 μέρες – Θα εκπλαγείτε!

09:00 29/11
Επική γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα... «Χριστός Ανέστη» - ΕΙΚΟΝΑ

Επική γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα... «Χριστός Ανέστη» - ΕΙΚΟΝΑ

11:40 29/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved