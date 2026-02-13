ΗΠΑ: Σαφή επιβράδυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο, πέφτοντας στο 2,4% - Real.gr

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τη νέα χρονιά με τον πληθωρισμό να καταγράφει σαφή επιβράδυνση, καθώς ανήλθε στο 2,4% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, έναντι 2,7% τον αμέσως προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) μειώθηκε περισσότερο από όσο ανέμεναν οι αναλυτές, που τον υπολόγιζαν στο 2,5% για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τον οικονομικό ιστότοπο Trading Economics.

Το κόστος διαβίωσης πάντως παραμένει κεντρικό ζήτημα στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προεκλογικά είχε υποσχεθεί να επαναφέρει σε υψηλά επίπεδα την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών. Αν και όχι τόσο γρήγορα πλέον, οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, προκαλώντας ανησυχίες στο προεδρικό στρατόπεδο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τον προσεχή Νοέμβριο. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πάντως διαβεβαιώνει ότι ο πληθωρισμός «δεν αποτελεί πρόβλημα πλέον».

Η αύξηση των τιμών ήταν ακόμη μικρότερη τον περασμένο Απρίλιο (+2,3% σε ετήσια βάση), όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε μεγάλη αύξηση στους δασμούς των εισαγόμενων προϊόντων.

Η αιφνίδια επιβράδυνση του Ιανουαρίου «ενισχύει την πεποίθησή μας ότι οι αυξήσεις τιμών στα αγαθά που συνδέονται με τους δασμούς είναι πλέον πίσω μας», σχολίασε ο Μπέρναρντ Γιάρος, του Oxford Economics.

Η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως στη μείωση της τιμής των καυσίμων (-7,5% τον Ιανουάριο) και των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (-2%). Αντιθέτως, οι λογαριασμοί του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ήταν οδυνηροί για τους καταναλωτές (+9,8% και +6,3% αντιστοίχως).

Η τιμή των αυγών, που είχε εκτοξευτεί πέρυσι λόγω της μειωμένης παραγωγής που οφειλόταν στη γρίπη των πτηνών, υποχώρησε κατά 34% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025. Συνολικά πάντως, τα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 2,9%. Επίσης, στις αρχές του έτους, οι αεροπορικές εταιρείες αύξησαν σημαντικά την τιμή των εισιτηρίων, κατά 6,5%.

