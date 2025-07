ΗΠΑ: Σάλος από τον άγριο ξυλοδαρμό 22χρονου μαύρου σε αστυνομικό έλεγχο στη Φλόριντα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σοκ έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ εικόνες από τροχαίο έλεγχο στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, όπου διακρίνεται στυνομικός να σπάει το τζάμι του αυτοκινήτου και να χτυπάει στο πρόσωπο έναν μαύρο άνδρα πριν τον συλλάβει.

Το περιστατικό συνέβη τον Φεβρουάριο και το βίντεο ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram ο Γουίλ Μακνίλ Τζούνιορ, θύμα της επίθεσης.

Στο βίντεο φαίνεται πως οι αστυνομικοί καλούν επανειλημμένα τον 22χρονο να κατέβει από το όχημα για να ελεγχθεί, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Οι αστυνομικοί τον ενημερώνουν πως τον σταμάτησαν γιατί δεν είχε φώτα και γιατί δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Ο νεαρός ζητά από τον προϊστάμενο του αστυνομικού να τους εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους τον σταμάτησαν. Στο σημείο εκείνο ο Will McNeil Jr. κλείνει την πόρτα του οχήματος με τους αστυνομικούς να συνεννοούνται μεταξύ τους λέγοντας πως θα σπάσουν το τζάμι για να τον βγάλουν έξω.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε η πλευρά του 22χρονου εμφανίζεται η βιαιότητα με την οποία οι αστυνομικού σπάνε το τζάμι και του επιτίθενται με γροθιές.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του Will McNeil Jr ο νεαρός μετά την αναίτια επίθεση έχασε ένα δόντι, χρειάστηκε να κάνει 9 ράμματα στο στόμα, υπέστη διάσειση και εμφανίζει μέχρι και σήμερα προβλήματα προσωρινής απώλειας μνήμης σύμφωνα με τους γιατρούς που έχουν εκδώσει σειρά γνωματεύσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

This is what state violence looks like.

Will McNeil Jr. (@904Will) was pulled over in Jacksonville for allegedly not having his headlights on. It wasn’t raining. He was calm, seated, and asked for a supervisor — a lawful request. Seconds later, cops shattered his window, punched… pic.twitter.com/MIkNwHfArH

— TheMuslimLawyer (@faisalkutty) July 22, 2025