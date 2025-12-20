ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα αρχεία για την υπόθεση Έπσταϊν - Φωτογραφίες με Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ - «Λείπουν τα πιο σημαντικά έγγραφα», λένε οι Δημοκρατικοί - Real.gr

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άρχισε την Παρασκευή να δημοσιοποιεί τα πολυαναμενόμενα αρχεία από την έρευνα για την εκρηκτική υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα αρχεία αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία με υψηλού προφίλ στελέχη επιχειρήσεων, διασημότητες και πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και πολλές από τις φωτογραφίες δεν φαίνεται να έχουν τίποτα το ουσιαστικό (για παράδειγμα εικονίζεται το εσωτερικό κατοικιών), υπάρχει και υλικό με τον Έπσταϊν και τους διάσημους φίλους του, όπως τον Μάικλ Τζάκσον, τον Μπιλ Κλίντον, αλλά και τον Μικ Τζάγκερ.

Ο Τραμπ αγωνίστηκε για μήνες να αποτρέψει τη δημοσίευση των αρχείων που σχετίζονται με την έρευνα για τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε σε μια φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος τελικά υπέκυψε στην πίεση του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένου και του δικού του κόμματος, και υπέγραψε τον περασμένο μήνα νόμο που επιβάλλει τη δημοσίευση των υλικών.

Η Παρασκευή 19/12/25 ήταν η προθεσμία που έθεσε το Κογκρέσο για τη δημοσίευση των αρχείων.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, σε συνέντευξή του στο «Fox and Friends», δήλωσε ότι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα θα δημοσιευθούν την Παρασκευή και αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη τις επόμενες εβδομάδες.

Οι εισαγγελείς έχουν τη δυνατότητα να παρακρατήσουν υλικό που σχετίζεται με ενεργές έρευνες και ο Μπλανς δήλωσε ότι τα αρχεία θα υποστούν επίσης προσεκτική επεξεργασία για να προστατευθεί η ταυτότητα των εκατοντάδων θυμάτων του Έπσταϊν.

Είπε ότι «δεν υπάρχουν νέες κατηγορίες» σε ένα σκάνδαλο που συνεχίζει να ταράζει την Αμερική.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, καταδίκασε τη μερική δημοσίευση, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση Τραμπ είχε 30 ημέρες για να δημοσιεύσει ΟΛΑ τα αρχεία του Έπσταϊν, όχι μόνο μερικά».

«Αυτό δεν είναι παρά μια συγκάλυψη για να προστατευθεί ο Ντόναλντ Τραμπ από το άσχημο παρελθόν του», δήλωσε ο Σούμερ σε μια ανακοίνωση.

«Δημοκρατική φάρσα»



Για τον Τραμπ, η στιγμή αυτή έχει τεράστια προσωπική και πολιτική ευαισθησία.

Ο πρόεδρος ήταν κάποτε στενός φίλος του Έπσταϊν κινούμενος στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους στο Παλμ Μπιτς και τη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1990 και εμφανιζόμενος μαζί του σε πάρτι για χρόνια. Ο Τραμπ έκοψε τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν χρόνια πριν από τη σύλληψη του το 2019 και δεν κατηγορείται για παρανομίες στην υπόθεση.

Ωστόσο, η δεξιά βάση του έχει από καιρό εμμονή με την υπόθεση Έπσταϊν και τις θεωρίες συνωμοσίας σύμφωνα με τις οποίες ο χρηματοδότης διηύθυνε ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης για την παγκόσμια ελίτ.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία για την Προεδρία, ο Τραμπ υποσχέθηκε να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία.

Ωστόσο, μετά την επανεκλογή του, ο απέκρουσε την απαίτηση για διαφάνεια χαρακτηρίζοντάς την ως μια «φάρσα των Δημοκρατικών».

Το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ προκάλεσαν πολιτικό σάλο τον Ιούλιο με ένα υπόμνημα στο οποίο αναφερόταν ότι δεν θα γίνονταν περαιτέρω αποκαλύψεις στοιχείων από την έρευνα για τον Έπσταϊν.

Το υπόμνημα ανέφερε ότι «δεν βρέθηκαν αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Έπσταϊν εκβίαζε διακεκριμένα άτομα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του» ή ότι είχε «λίστα πελατών».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αντιτάχθηκε στο Κογκρέσο και την προσπάθειά του να δημοσιοποιήσει τα αρχεία, υποχωρώντας μόνο μπροστά στην λαϊκή πίεση.

Γκίσλεϊν Μάξγουελ

Η πρώην σύντροφος του Επστάιν, Γκίσλεϊνν Μάξγουελ, είναι η μόνη που καταδικάστηκε σε σχέση με τον Έπσταϊν , παρόλο που οι υποστηρικτές του Τραμπ πιστεύουν εδώ και χρόνια ότι οι ελίτ του «βαθέος κράτους» προστατεύουν μια σειρά από δημοκρατικούς πολιτικούς και προσωπικότητες του Χόλιγουντ.

Η 63χρονη Μάξγουελ εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για την στρατολόγηση ανήλικων κοριτσιών για τον Έπσταϊν ο θάνατος του οποίου αναγνωρίστηκε ως αυτοκτονία.

Για το κοινό και τα θύματα, η δημοσιοποίηση των αρχείων αποτελεί την πιο ξεκάθαρη ευκαιρία μέχρι στιγμής για να ρίξει φως στο σκάνδαλο.

Τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα αρχεία θα μπορούσαν να διευκρινίσουν τον τρόπο λειτουργίας του Έπσταϊν , ποιος τον βοηθούσε και γιατί οι εισαγγελείς καθυστέρησαν για χρόνια πριν του απαγγείλουν κατηγορίες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Γαλλικό Πρακτορείο