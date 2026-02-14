ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ: Η Ρωσία μπορεί να μη θελήσει ποτέ την αποκατάσταση της ειρήνης στην Ουκρανία - Real.gr

Quantcast
ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ: Η Ρωσία μπορεί να μη θελήσει ποτέ την αποκατάσταση της ειρήνης στην Ουκρανία
03:00, 14/02/2026
Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο NATO έκρινε χθες Παρασκευή ότι η Ρωσία μπορεί να μην είναι «ποτέ» διατεθειμένη να συνάψει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, που εξαπέλυσε το Κρεμλίνο πριν από προσεχώς τέσσερα χρόνια.

«Νομίζω ότι οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να συνάψουν τώρα λογική συμφωνία, κάτι που θα ήταν δίκαιο λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων», είπε ο αμερικανός πρεσβευτής Μάθιου Γουίτακερ κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Όμως απλούστατα δεν έχω πειστεί ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία, ότι θα είναι κάποια μέρα», πρόσθεσε.

Αξιοσημείωτα, το μήνυμα αυτό μοιάζει να βρίσκεται στους αντίποδες εκείνου που έστειλε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μερικές ώρες νωρίτερα χθες.

Ο ρεπουμπλικάνος παρότρυνε τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με τη Μόσχα για να μη «χάσει τη σπουδαία ευκαιρία» που του παρουσιάζεται, πριν από τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Γενεύη την ερχόμενη Τρίτη.

