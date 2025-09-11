ΗΠΑ: Συναγερμός ύστερα από «απειλή για βόμβα» στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος - Real.gr

Την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών προκάλεσε το άκουσμα ύπαρξης βόμβας στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών στην Ουάσινγκτον. Ο έλεγχος στο κτήριο βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί εκρηκτικά, αναφέρουν.

Μάλιστα με ειδοποίηση ενημερώνεται το προσωπικό να αποφεύγει τα κεντρικά γραφεία, τα οποία βρίσκονται στην Ουάσινγκτον.

Η ειδοποίηση αναφέρει: «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC). Το προσωπικό παρακαλείται να παραμείνει μακριά από την αστυνομική δραστηριότητα».