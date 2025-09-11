Quantcast
ΗΠΑ: Συναγερμός ύστερα από «απειλή για βόμβα» στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος - Real.gr
real player

ΗΠΑ: Συναγερμός ύστερα από «απειλή για βόμβα» στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος

21:21, 11/09/2025
ΗΠΑ: Συναγερμός ύστερα από «απειλή για βόμβα» στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος

Την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών προκάλεσε το άκουσμα ύπαρξης βόμβας στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών στην Ουάσινγκτον. Ο έλεγχος στο κτήριο βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί εκρηκτικά, αναφέρουν.

Μάλιστα με ειδοποίηση ενημερώνεται το προσωπικό να αποφεύγει τα κεντρικά γραφεία, τα οποία βρίσκονται στην Ουάσινγκτον.

Η ειδοποίηση αναφέρει: «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC). Το προσωπικό παρακαλείται να παραμείνει μακριά από την αστυνομική δραστηριότητα».

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved