ΗΠΑ: Συνελήφθη δήμαρχος πόλης του Νιού Τζέρσεϊ – Διαμαρτυρόταν για τη δημιουργία κέντρου κράτησης μεταναστών - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο δήμαρχος του Νιούαρκ, της μεγαλύτερης πόλης στην πολιτεία Νιού Τζέρσεϊ, που αντιτίθεται στη λειτουργία ενός τεράστιου, ιδιωτικής διαχείρισης, ομοσπονδιακού κέντρου κράτησης μεταναστών, συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη είσοδο στον χώρο, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της πολιτείας.

«Ο δήμαρχος του Νιούαρκ Ρας Μπαράκα καταπάτησε τον χώρο και αγνόησε πολλαπλές προειδοποιήσεις από τους Πράκτορες Εσωτερικής Ασφάλειας να απομακρυνθεί από το κέντρο κράτησης του ICE στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ σήμερα το απόγευμα. Επέλεξε αυτοβούλως να αγνοήσει τον νόμο. Αυτό δεν θα γίνει ανεκτό σε αυτήν την Πολιτεία. Τέθηκε υπό κράτηση. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η εισαγγελέας Αλίνα Χάμπα, η οποία έχει διατελέσει δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν την επανεκλογή του.

Βίντεο που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν τον δήμαρχο να περπατά ήρεμος, με χειροπέδες, συνοδευόμενος από μέλη των δυνάμεων της τάξης.

Μετά την προσαγωγή του, ο Μπαράκα κρατήθηκε σε κοντινό γραφείο της ICE και αργότερα του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη είσοδο στον χώρο του κέντρου κράτησης, όπως ανέφερε το γραφείο της Χάμπα.

