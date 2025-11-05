ΗΠΑ: Συνετρίβη εμπορικό αεροπλάνο στο Κεντάκι - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μεγάλο εμπορικό αεροπλάνο της UPS με τριμελές πλήρωμα συνετρίβη και εξερράγη λίγο μετά την απογείωσή του από αεροδρόμιο στο Λούισβιλ του Κεντάκι, πυροδοτώντας μια τεράστια πυρκαγιά που άφησε ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού πάνω από την περιοχή.

Το αεροπλάνο συνετρίβη περίπου στις 5:15 μ.μ. τοπική ώρα καθώς αναχωρούσε για τη Χονολουλού από το Διεθνές Αεροδρόμιο Muhammad Ali του Λούισβιλ, δήλωσε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τραυματισμοί. Δεν γνωρίζουμε ακόμη για νεκρούς, αλλά ζητάμε από όλους τους κατοίκους του Κεντάκι να προσευχηθούν για όσους έχουν πληγεί», δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίρ, στο Associated Press.

Ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ δήλωσε στο WLKY-TV ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν περίπου 280.000 γαλόνια (1.059 χιλιόλιτρα) καυσίμου στο αεροπλάνο, ένας «ακραίος λόγος ανησυχίας από πολλές απόψεις».

Η μεγαλύτερη εγκατάσταση χειρισμού δεμάτων της UPS βρίσκεται στο Λούισβιλ. Ο κόμβος απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, έχει 300 καθημερινές πτήσεις και διαλογή περισσότερων από 400.000 δεμάτων την ώρα.

«Η πτήση UPS 2976 συνετρίβη περί τις 17:15 τοπική ώρα», ανέφερε η FAA μέσω X, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για τρικινητήριο McDonnell Douglas MD-11 που είχε προορισμό τη Χαβάη.