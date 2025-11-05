ΗΠΑ: Συνετρίβη εμπορικό αεροπλάνο στο Κεντάκι - Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το αεροπλάνο συνετρίβη περίπου στις 5:15 μ.μ. τοπική ώρα καθώς αναχωρούσε για τη Χονολουλού από το Διεθνές Αεροδρόμιο Muhammad Ali του Λούισβιλ, δήλωσε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.
«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τραυματισμοί. Δεν γνωρίζουμε ακόμη για νεκρούς, αλλά ζητάμε από όλους τους κατοίκους του Κεντάκι να προσευχηθούν για όσους έχουν πληγεί», δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίρ, στο Associated Press.
Footage from the crash. pic.twitter.com/P6KADkotF2
— Breaking News (@TheNewsTrending) November 4, 2025
Ο δήμαρχος Κρεγκ Γκρίνμπεργκ δήλωσε στο WLKY-TV ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν περίπου 280.000 γαλόνια (1.059 χιλιόλιτρα) καυσίμου στο αεροπλάνο, ένας «ακραίος λόγος ανησυχίας από πολλές απόψεις».
Η μεγαλύτερη εγκατάσταση χειρισμού δεμάτων της UPS βρίσκεται στο Λούισβιλ. Ο κόμβος απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, έχει 300 καθημερινές πτήσεις και διαλογή περισσότερων από 400.000 δεμάτων την ώρα.
«Η πτήση UPS 2976 συνετρίβη περί τις 17:15 τοπική ώρα», ανέφερε η FAA μέσω X, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για τρικινητήριο McDonnell Douglas MD-11 που είχε προορισμό τη Χαβάη.
UPS Flight 2976 crashed around 5:15 p.m. local time on Tuesday, Nov. 4, after departing from Louisville Muhammad Ali International Airport in Kentucky. The McDonnell Douglas MD-11 was headed to Daniel K. Inouye International Airport in Honolulu. The FAA and NTSB will investigate.…
— The FAA ✈️ (@FAANews) November 4, 2025