ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς στο Μισισίπι - Real.gr
17:58, 11/10/2025
Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 12 άλλα τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο Λίλαντ του Μισισίπι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο δήμαρχος του Λίλαντ, Τζον Λι, δήλωσε στο CBS News ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα και ότι τέσσερα από τα τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε τοπικά νοσοκομεία.

Η ένοπλη επίθεση συνέβη σε κεντρικό δρόμο, είπε ο δήμαρχος. Οι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη για τον αγώνα της ομάδας Λίλαντ Χάι Σκολ, πρόσθεσε.

Δεν έχουν ταυτοποιηθεί ούτε συλληφθεί ύποπτοι. Σύμφωνα με τον Λι, η τραγωδία συνέβη εν μέσω των εορτασμών της πόλης για την επιστροφή των αποφοίτων.

Η κοινότητα του Λίλαντ με πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους, γιόρταζε χτες τον αγώνα ποδοσφαίρου για την επιστροφή των αποφοίτων νωρίτερα την ίδια μέρα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

