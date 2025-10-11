ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς στο Μισισίπι - Real.gr

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 12 άλλα τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο Λίλαντ του Μισισίπι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο δήμαρχος του Λίλαντ, Τζον Λι, δήλωσε στο CBS News ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα και ότι τέσσερα από τα τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε τοπικά νοσοκομεία.

Η ένοπλη επίθεση συνέβη σε κεντρικό δρόμο, είπε ο δήμαρχος. Οι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη για τον αγώνα της ομάδας Λίλαντ Χάι Σκολ, πρόσθεσε.

Leland, Mississippi homecoming game shooting: – Shooting occurred during gathering after the game – 20 people were shot, according to Sen. Derrick Simmons – At least 4 killed, 16 injured – 4 in critical condition (CBS, KCCI) | Footage: Brina Ladii Savage via Facebook pic.twitter.com/mpckPj6tDo — Breaking Avian (@BreakingAvian) October 11, 2025

Δεν έχουν ταυτοποιηθεί ούτε συλληφθεί ύποπτοι. Σύμφωνα με τον Λι, η τραγωδία συνέβη εν μέσω των εορτασμών της πόλης για την επιστροφή των αποφοίτων.

Η κοινότητα του Λίλαντ με πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους, γιόρταζε χτες τον αγώνα ποδοσφαίρου για την επιστροφή των αποφοίτων νωρίτερα την ίδια μέρα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.