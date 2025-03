ΗΠΑ: Θανατοποινίτης τουφεκίζεται από εκτελεστικό απόσπασμα για πρώτη φορά από το 2010 - Real.gr

Καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών στην αμερικανική πολιτεία Νότια Καρολίνα (νοτιοανατολικά), ο Μπραντ Σίγκμον, 67 ετών, θανατώθηκε χθες Παρασκευή από εκτελεστικό απόσπασμα, με μέθοδο η οποία είχε να χρησιμοποιηθεί στις ΗΠΑ από το 2010.

Είχε καταδικαστεί το 2002, για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου με ρόπαλο του μπέιζμπολ των γονιών της φιλενάδας του, του Ντέιβιντ και της Γκλάντις Λαρκ, προτού αποπειραθεί να την απαγάγει.

«Η θανάτωση έγινε στις 18:05 (σ.σ. τοπική ώρα· στη 01:05 ώρα Ελλάδας) από εκτελεστικό απόσπασμα τριών μελών και ο θάνατός του διαπιστώθηκε από ιατρό στις 18:08 (01:08)», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας σωφρονιστικών καταστημάτων της Νότιας Καρολίνας, η Κρίστι Σέιν.

