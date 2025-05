ΗΠΑ: Θύμα δολοφονίας «απευθύνθηκε» στον άνθρωπο που τον σκότωσε - Real.gr

Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της δίκης μέσω ενός βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης που δημιούργησε η οικογένεια του θύματος.

Η προσομοίωση ενός νεκρού άνδρα, που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, απευθύνθηκε στον δολοφόνο του κατά τη διάρκεια μιας δίκης στην Αριζόνα αυτόν τον μήνα, σε μία από τις πρώτες τέτοιου είδους περιπτώσεις σε ένα αμερικανικό δικαστήριο.

Το άβαταρ του Κρίστοφερ Πέλκι, το οποίο έφτιαξε μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης η οικογένειά του, πήρε τον λόγο στο Δικαστήριο της κομητείας Μαρικόπα την 1η Μαΐου, εν αναμονή της απόφασης του δικαστή σε βάρος του Γκάμπριελ Πολ Χορκασίτας για τη δολοφονία του Πέλκι σε έναν δρόμο το 2021.

«Είναι κρίμα που βρεθήκαμε αντιμέτωποι ο ένας τον άλλο εκείνη την ημέρα υπό αυτές τις συνθήκες», λέει το άβαταρ του Πέλκι στο βίντεο.

«Σε μια άλλη ζωή, ίσως να ήμασταν φίλοι».

Το άβαταρ του Πέλκι εμφανίζεται στο βίντεο έχοντας μακριά γενειάδα και φορώντας ένα πράσινο φούτερ, σε λευκό φόντο. Προειδοποιεί στην αρχή ότι είναι μια έκδοση του Πέλκι από Τεχνητή Νοημοσύνη, κάτι που είναι εμφανές από τα κενά στον ήχο και την ελαφρώς παράταιρη κίνηση του στόματός του.

