ΗΠΑ: «Τίποτα δεν άλλαξε στη Μινεάπολη μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ», είπαν με πικρία αδέλφια της στο Κογκρέσο - Real.gr

ΗΠΑ: «Τίποτα δεν άλλαξε στη Μινεάπολη μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ», είπαν με πικρία αδέλφια της στο Κογκρέσο

08:33, 04/02/2026
Αδέλφια της Αμερικανίδας η οποία έχασε τη ζωή της στις αρχές Ιανουαρίου, όταν την πυροβόλησε πράκτορας της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη, επέκριναν χθες Τρίτη το ότι δεν άλλαξε τίποτα μετά τον θάνατό της, ότι συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι σκληρές πρακτικές των πρακτόρων που διατάχτηκαν να εφαρμόσουν την αντιμεταναστευτική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ρενέ Γκουντ, μητέρα 37 ετών, σκοτώθηκε από σφαίρες πράκτορα της ICE καθώς βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου της την 7η Ιανουαρίου, στο περιθώριο διαδηλώσεων εναντίον των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης για εβδομάδες στη μεγαλούπολη των βόρειων ΗΠΑ.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, η οικογένειά μας ένιωθε κάποια ανακούφιση νομίζοντας ότι ο θάνατος της Νε θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει σε αλλαγή στη χώρα μας–αλλά δεν συνέβη τίποτα τέτοιο», είπε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο αμερικανικό Κογκρέσο ένας από τους αδελφούς της Ρενέ Γκουντ, ο Λουκ Γκάνγκερ.

«Τα εντελώς σουρεαλιστικά γεγονότα στους δρόμους της Μινεάπολης είναι ανεξήγητα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις εφόδους στην πόλη, όπου αναπτύχθηκαν χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες, που δρουν με καλυμμένα πρόσωπα, εκτελώντας τη διαταγή να συλλάβουν μαζικά παράτυπους μετανάστες.

«Αυτές οι αναμετρήσεις με ομοσπονδιακούς πράκτορες αλλάζουν τις κοινότητές μας και πάρα πολλές ζωές, ανάμεσά τους και τη δική μας», πρόσθεσε.

 

Μερικές ημέρες μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, άλλος διαδηλωτής, συνομήλικός της, ο Άλεξ Πρέτι, σκοτώθηκε στη Μινεάπολη από πυρά πρακτόρων της αστυνομίας συνόρων (CBP), γεγονός που πυροδότησε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ κι επέτεινε τη διένεξη ανάμεσα στις τοπικές και στις ομοσπονδιακές αρχές.

«Θα ήταν τόσο εύκολο να παρασυρθούμε και να πιστέψουμε το ψέμα ότι για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες του κόσμου απαιτούνται μεγαλειώδεις, ηρωικές πράξεις», είπε στους κοινοβουλευτικούς άλλος αδελφός της εκλιπούσας, ο Μπρεντ Γκάνγκερ.

Όμως–συμπλήρωσε–«όπως είχε γράψει ο (σ.σ. βρετανός συγγραφέας Τζον Ρόναλντ Ρούελ) Τόλκιν, είναι τα μικρά, καθημερινά πράγματα, που κάνουν απλοί άνθρωποι, αυτά που μας επιτρέπουν να απωθούμε τον ζόφο, μικρές πράξεις καλοσύνης και αγάπης».

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

