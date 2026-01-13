ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει το δικαίωμα διεμφυλικών γυναικών να συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις - Real.gr

Τα δικαιώματα, ή μη, των διεμφυλικών προσώπων υπήρξαν ένας από τους άξονες της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποσχεθεί να δώσει τέλος στο «διεμφυλικό ντελίριο».

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξετάζει σήμερα το δικαίωμα των διεμφυλικών κοριτσιών και γυναικών να συμμετέχουν σε σχολικές και πανεπιστημιακές αθλητικές διοργανώσεις.

Ηδη στις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του, ο Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα που ορίζει ότι η κυβέρνησή του δεν αναγνωρίζει παρά δύο φύλα, το αρσενικό και θηλυκό, καθοριζόμενα κατά την γέννηση.

Τον Φεβρουάριο υπέγραψε επίσης διάταγμα βάσει του οποίου επιτρέπεται στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να κόβουν τις επιδοτήσεις στα σχολεία που επιτρέπουν σε διεμφυλικούς αθλητές να συμμετέχουν σε γυναικεία πρωταθλήματα.

Σήμερα, το συντηρητικής πλειοψηφίας Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει τους νόμους που έχουν υιοθετηθεί από τις συντηρητικές πολιτείες του Άινταχο και της Δυτικής Βιρτζίνια, οι οποίες, όπως περισσότερες από τις μισές αμερικανικές πολιτείες, απαγορεύουν στις διεμφυλικές γυναίκες να συμμετέχουν σε γυναίκες αθλητικές διοργανώσεις.