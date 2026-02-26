ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις - Real.gr

Το Instagram ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προειδοποιεί τους γονείς που έχουν ενεργοποιήσει τον «γονικό έλεγχο» στον λογαριασμό του εφήβου παιδιού τους, εάν εντοπιστεί ότι αναζητά επανειλημμένα πληροφορίες σχετικά με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό.

Οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των γονέων είτε μέσω μηνύματος στο κινητό τους, ανάλογα με την προτίμηση που θα δηλώσουν κατά την εγγραφή τους. Επιπλέον, η εφαρμογή θα προτείνει έναν τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης ή υποστήριξης, σε συνεργασία με ειδικούς υγείας, παρέχοντας οδηγίες για το πώς μπορούν να προσεγγίσουν το παιδί τους σχετικά με το θέμα.

Το νέο σύστημα θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά, ενώ αργότερα μέσα στο έτος θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ενημερώσουμε τους γονείς χωρίς να υπάρχει άμεσος κίνδυνος», ανέφερε η θυγατρική εταιρεία του ομίλου Meta. «Ωστόσο, θεωρούμε –και οι ειδικοί συμφωνούν– ότι πρόκειται για μια χρήσιμη αρχή».

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς μέτρων που έχουν λάβει τα τελευταία χρόνια οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την καλύτερη προστασία των νεαρών χρηστών.

Στο μεταξύ, στο Λος Άντζελες διεξάγεται δίκη με κατηγορούμενες τις πλατφόρμες Instagram της Meta και YouTube της Google, μετά από μήνυση νεαρής γυναίκας, η οποία ισχυρίζεται ότι οι πλατφόρμες προκάλεσαν κατάθλιψη, άγχος και διαταραχή σωματικής δυσμορφίας. Η ενάγουσα, γνωστή ως «Κέιλι Τζ.Μ», ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το Instagram σε ηλικία 9 ετών και το YouTube από τα 6 της. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες επιδίωκαν οικονομικό όφελος, εθίζοντας τα παιδιά στις πλατφόρμες τους, παρά τον γνωστό κίνδυνο για την ψυχική τους υγεία.

Η «Κέιλι Τζ.Μ» αναμένεται να καταθέσει σήμερα, ενώ οι πλατφόρμες αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της.