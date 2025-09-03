ΗΠΑ: Το Κογκρέσο έδωσε στη δημοσιότητα χιλιάδες έγραφα για τον Έπσταϊν και τις διασυνδέσεις του - Real.gr

Περισσότερες από 33.000 σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, δημοσιοποίησε η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη.

Τα έγγραφα, σύμφωνα με την Επιτροπή, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης έρευνας σχετικά με τα δίκτυα εξουσίας, επιρροής και συγκάλυψης που φέρεται να σχετίζονται με τον Έπσταϊν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για διακίνηση ανηλίκων και σεξουαλική κακοποίηση πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του το 2019.