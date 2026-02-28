ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο επέλεξε τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Open AI, αφού ο Τραμπ ζήτησε τη διακοπή της συνεργασίας με την Anthropic - Real.gr

Το Πεντάγωνο επέλεξε τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (AI) της OpenAI, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την κυβέρνησή του «να σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε χρήση» των μοντέλων της εταιρείας Anthropic η οποία αρνήθηκε να παραχωρήσει απεριόριστη πρόσβαση στον αμερικανικό στρατό.

«Σήμερα το βράδυ καταλήξαμε σε συμφωνία με το υπουργείο Πολέμου προκειμένου να αναπτύξουμε τα μοντέλα μας στο διαβαθμισμένο δίκτυό τους», έγραψε την Παρασκευή στο Χ ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν χρησιμοποιώντας το όνομα που έχει δώσει στο υπουργείο Άμυνας η κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνεται «η απαγόρευση μαζικής παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο και η ανθρώπινη ευθύνη στη χρήση βίας, ακόμη και στα συστήματα αυτόματων οπλικών συστημάτων», δηλαδή ακριβώς οι όροι που είχε θέσει προηγουμένως η Anthropic για να δεχθεί τη χρήση των μοντέλων της AI από το Πεντάγωνο.

«Θα εφαρμόσουμε επίσης τεχνικές εγγυήσεις προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα μοντέλα μας θα συμπεριφέρονται όπως πρέπει, κάτι που επιθυμεί και το υπουργείο Πολέμου», συνέχισε ο Άλτμαν.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε μερικές ώρες αφού ο Τραμπ ζήτησε από την κυβέρνησή του να «σταματήσει αμέσως κάθε χρήση» του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic. «Δεν το έχουμε ανάγκη, δεν το θέλουμε και δεν θα συνεργαζόμαστε πια μαζί τους», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ο εγωισμός τους θέτει σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές, τα στρατεύματά μας και την εθνική ασφάλεια», κατήγγειλε ο Τραμπ. «Οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ σε μια εταιρεία woke και της άκρας αριστεράς να υπαγορεύει στον μεγάλο μας στρατό πώς να πολεμά και να κερδίζει πολέμους!», τόνισε, γράφοντας την ανάρτηση αυτή με κεφαλαία.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ κατηγόρησε από την πλευρά του την Anthropic για «προδοσία» και επέκρινε «τα ιδεολογικά καπρίτσια των κολοσσών της τεχνολογίας». Παράλληλα της απαγόρευσε να έχει οποιαδήποτε συνεργασία, έμμεση ή άμεση, με τον αμερικανικό στρατό, και σημείωσε ότι θα χαρακτηρίσει τη νεοφυή εταιρεία κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το υπουργείο Άμυνας θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τα προϊόντα της Anthropic σταδιακά σε διάστημα έξι μηνών. Μάλιστα απείλησε την εταιρεία ότι σε περίπτωση που δεν βοηθήσει με τη μετάβαση, θα χρησιμοποιήσει «την πλήρη ισχύ των εξουσιών της προεδρίας για να την αναγκάσω να συμμορφωθεί, με σοβαρές αστικές και ποινικές συνέπειες να ακολουθούν».

Πρόκειται για μια πρωτοφανή αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης έναντι μιας εταιρείας που είχε ηγετικό ρόλο στην κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια AI και απειλεί να καταστήσει την Athropic παρία, ένα καθεστώς το οποίο μέχρι τώρα η Ουάσινγκτον επεφύλασσε μόνο για εχθρικούς προμηθευτές.

Μεταξύ των εταιρειών που υποστηρίζουν οικονομικά την Anthropic είναι η Google και η Amazon.com.

Εξάλλου η κίνηση αυτή δημιουργεί ακόμη ένα προηγούμενο, με βάση το οποίο μόνο η αμερικανική νομοθεσία θα μπορούσε να περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η AI στο πεδίο της μάχης, με το Πεντάγωνο να επιδιώκει να διατηρήσει κάθε ευελιξία στην άμυνα και να μην περιορίζεται από τις προειδοποιήσεις των δημιουργών των τεχνολογιών κατά της τροφοδοσίας των οπλικών συστημάτων με αναξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη.

H Anthropic δήλωσε «βαθιά θλιμμένη» για την απόφαση, ενώ σε ανακοίνωσή της εκτίμησε ότι «αυτός ο χαρακτηρισμός (σ.σ. του κινδύνου για την εφοδιαστική αλυσίδα) είναι ταυτόχρονα νομικά αβάσιμος και θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο για οποιαδήποτε αμερικανική εταιρεία διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση».

Παράλληλα δεσμεύθηκε να προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Κανένας εκφοβισμός ή κύρωση από το υπουργείο Πολέμου δεν θα αλλάξει τη στάση μας αναφορικά με τη μαζική εσωτερική παρακολούθηση ή τα πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα», υπογράμμισε.

Η Anthropic αρνήθηκε την Πέμπτη να υποχωρήσει στο τελεσίγραφο του Χέγκσεθ, με το οποίο απαιτούσε από την εταιρεία να επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιεί χωρίς περιορισμούς το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Claude.

«Σε έναν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων πιστεύουμε ότι η AI μπορεί να βλάψει τις δημοκρατικές αξίες αντί να τις υπερασπιστεί», είχε εξηγήσει ο επικεφαλής της εταιρείας Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος υπέγραψε τον Ιούνιο συμβόλαιο ύψους 200 εκατ. δολαρίων με την αμερικανική κυβέρνηση.

«Η χρήση των συστημάτων αυτών για σκοπούς μαζικής εσωτερικής παρακολούθησης δεν συνάδει με τις δημοκρατικές αρχές», είχε προσθέσει.

Ο επικεφαλής της Anthropic επέμενε ότι τα πιο προηγμένα συστήματα AI δεν είναι ακόμη αρκετά αξιόπιστα ώστε να τους δίνεται η δύναμη να ελέγχουν φονικά όπλα, και κατά συνέπεια να σκοτώνουν, χωρίς την ανθρώπινη επίβλεψη.

Τα πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα «θα πρέπει να αναπτυχθούν με τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας οι οποίες δεν υφίστανται σήμερα», είχε εκτιμήσει ο Αμοντέι. «Δεν θα προμηθεύσουμε εν γνώση μας ένα προϊόν που θέτει σε κίνδυνο Αμερικανούς στρατιωτικούς και πολίτες».