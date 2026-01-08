ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την αναστολή των προγραμμάτων αρωγής στη Σομαλία - Real.gr

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επέπληξε χθες, Τετάρτη, τις αρχές της Σομαλίας μετά τις πληροφορίες περί υπεξαίρεσης επισιτιστικής βοήθειας και ανέστειλε «όλα τα αμερικανικά προγράμματα αρωγής» της χώρας, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Χ.

Κάνοντας λόγο για «πολιτική μηδενικής ανοχής» σε ό,τι αφορά τη σπατάλη ή την κλοπή ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικής Βοήθειας, Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και Ανεξιθρησκίας επεσήμανε στην ανάρτησή του ότι έλαβε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες Σομαλοί αξιωματούχοι «κατέστρεψαν αποθήκη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) χρηματοδοτούμενη από τις ΗΠΑ και κατέσχεσαν παρανόμως 76 τόνους επισιτιστικής βοήθειας χρηματοδοτούμενης από δωρητές που προοριζόταν για τους ευάλωτους Σομαλούς».

Οι αμερικανικές αρχές πρόσθεσαν ότι οποιαδήποτε μελλοντική βοήθεια που θα προσφέρουν στη Σομαλία «θα εξαρτηθεί από το αν η σομαλική ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αναλάβει τις ευθύνες της» και θα διορθώσει την κατάσταση.

Ο Τζέρεμι Π. Λιούιν, στενός σύμβουλος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, είναι υφυπουργός Εξωτερικής Βοήθειας, Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και Ανεξιθρησκίας, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Σομαλία, μια χώρα που βρίσκεται στο Κέρας της Αφρικής, σπαράσσεται από πόλεμο και είναι βυθισμένη στο χάος εδώ και σχεδόν 35 χρόνια. Περιλαμβάνεται τακτικά στον κατάλογο του ΟΗΕ με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Οι εύθραυστες σομαλικές αρχές, που εξαρτώνται από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τους ισλαμιστές αντάρτες Σεμπάμπ με τους οποίους πολεμούν εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, δεν έχουν αντιδράσει προς το παρόν σε αίτημα να σχολιάσουν την ανακοίνωση αυτή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιτεθεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες στη σομαλική κοινότητα στις ΗΠΑ με αφορμή τις αποκαλύψεις για μια μεγάλη απάτη με κοινωνικά επιδόματα στην πολιτεία της Μινεσότα, στην οποία εμπλεκόταν η σομαλική διασπορά.

Σε αυτή την πολιτεία των βόρειων ΗΠΑ υπάρχει η μεγαλύτερη σομαλική κοινότητα στη χώρα.

Στα τέλη Νοεμβρίου ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τη Σομαλία «σκουπιδοχώρα» και δήλωσε ότι προτίθεται να τερματίσει το ειδικό καθεστώς με το οποίο προστατεύονται από την απέλαση οι Σομαλοί.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει τον τελευταίο καιρό τις επιδρομές της στη Μινεσότα εις βάρος μελών της σομαλικής κοινότητας. Από την Τρίτη διεξάγει σειρά επιχειρήσεων στη Μινεάπολη και τα προάστιά της, με τη συμμετοχή περίπου 2.000 μελών.

Εξάλλου η Ουάσινγκτον χαιρέτισε την αναγνώριση από το Ισραήλ στα τέλη Δεκεμβρίου της Σομάλιλαντ, μιας αυτοανακηρυχθείσας δημοκρατίας, ντε φάκτο ανεξάρτητης από τη Σομαλία εδώ και 35 χρόνια, αν και οι σομαλικές αρχές εξακολουθούν να τη θεωρούν μέρος του σομαλικού εδάφους.

Το Μογκαντίσου είχε χαρακτηρίσει την αναγνώριση αυτή «σκόπιμη επίθεση» στην κυριαρχία του.

Η θέση της Σομάλιλαντ στον κόλπο του Άντεν, κοντά στους εχθρούς του Ισραήλ στην Υεμένη, την καθιστά μια στρατηγικά ελκυστική περιοχή.

Οι Σεμπάμπ, που συνδέονται με την αλ Κάιντα, έχουν δεσμευθεί να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια του Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τη Σομάλιλαντ ως βάση.

Η Σομάλιλαντ διαθέτει δικό της νόμισμα, διαβατήρια και στρατό, αλλά δεν είχε αναγνωριστεί ποτέ επισήμως από τη διεθνή κοινότητα μετά την απόσχισή της από τη Σομαλία το 1991.

Την αναγνώριση της Σομάλιλαντ από το Ισραήλ επέκριναν η Αίγυπτος, η Τουρκία, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (στο οποίο συμμετέχουν έξι χώρες) και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας με έδρα τη Σαουδική Αραβία.

Η ΕΕ υπογράμμισε τη σημασία να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της Σομαλίας.