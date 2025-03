ΗΠΑ: Τουλάχιστον 14 νεκροί από ανεμοστρόβιλους και καταιγίδες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προβλέψει ακραία καιρικά φαινόμενα σε ένα τεράστιο τμήμα των ΗΠΑ, τα οποία δυστυχώς κόστισαν τη ζωή 14 ανθρώπων.

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από βίαιους ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν τις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο.

Στο Μιζούρι επιβεβαιώθηκαν 11 «θάνατοι που σχετίζονται με την καταιγίδα». Στο γειτονικό Αρκάνσας, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

📹Footage from INSIDE tornado as violent winds tear through Missouri

14 DEAD in major storms in US so far#Missouri #USA #Tornado pic.twitter.com/sliVfBc5Vl

