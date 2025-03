ΗΠΑ: Τουλάχιστον 40 νεκροί από τους ανεμοστρόβιλους και τις καταιγίδες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Οι ζημιές είναι τεράστιες», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο κυβερνήτης του Μισούρι Μάικ Κίχο αφού επισκέφθηκε τις πιο πληγείσες περιοχές. «Σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν, ολόκληρες κοινότητες δεν έχουν ηλεκτρικό και ο δρόμος της ανοικοδόμησης δεν θα είναι απλός».

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο εξαιτίας των ανεμοστρόβιλων και των σφοδρών καταιγίδων, που συνοδεύτηκαν από πυρκαγιές, που έπληξαν το κεντρικό και νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις σφοδρές καταιγίδες και τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν πολλές νότιες και κεντροδυτικές πολιτείες», έγραψε χθες, Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

This is still one of the most stunning videos of a funnel cloud with a tornado formation captured in Chihuahua, Mexico.

«Η Εθνοφρουρά αναπτύχθηκε στο Άρκανσο και η κυβέρνησή μου είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στις προσπάθειές τους να βοηθήσουν τις κοινότητές τους και να αποκαταστήσουν τις ζημιές», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η πολιτεία Μισούρι, με 12 θανάτους, είναι εκείνη που πλήρωσε το πιο βαρύ τίμημα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που άφησαν πίσω τους ένα σκηνικό καταστροφής, από πλήρως κατεστραμμένα κτήρια μέχρι αναποδογυρισμένα φορτηγά στους δρόμους και ξεριζωμένα δέντρα.

A massive tornado tore through Arkansas, with winds reaching a staggering 190 mph as it carved a path of destruction.

Entire houses were ripped from their foundations, leaving neighborhoods in ruins, while over 360,000 residents remain without power.

