ΗΠΑ: Τουλάχιστον 88 οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Τέξας - Real.gr

Μεταξύ των νεκρών είναι 27 παιδιά και μέλη του προσωπικού της κατασκήνωσης, στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε, η οποία φιλοξενούσε περίπου 750 ανθρώπους.

Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας των ΗΠΑ όπου τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων. Τουλάχιστον 88 είναι οι νεκροί που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένων 27 σε κατασκήνωση θηλέων στην κομητεία Κερ, την πλέον πληγείσα περιοχή.

«Το Τέξας θρηνεί. Ο πόνος και το σοκ από όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες έχουν ραγίσει την καρδιά της πολιτείας μας», είπε ο γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα.

Μεταξύ των νεκρών είναι 27 παιδιά και μέλη του προσωπικού της κατασκήνωσης, στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε, η οποία φιλοξενούσε περίπου 750 ανθρώπους.

🚨🇺🇸It took under 4 minutes for the flash flood to consume the entire road. Horrifying.

Look 🫡#TexasFloods #TexasFlooding #Texas pic.twitter.com/32USZ5pqer

— Europe central (@EuropeCentral_) July 6, 2025