ΗΠΑ: Τρεις νεκροί, εκ των οποίων ο δράστης και 20 τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε σχολείο στη Μινεάπολη - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ο δράστης, και περίπου 20 ακόμη τραυματίστηκαν από μια επίθεση ενόπλου με πυροβολισμούς σήμερα σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα, δήλωσε ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

Mass Shooting at Minneapolis Catholic School / Church — LIVE Breaking News Coverage #Minneapolis https://t.co/JgesKqWA1f — Agenda-Free TV (@AgendaFreeTV) August 27, 2025

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε.

Αστυνομικές δυνάμεις και ιατρικό προσωπικό έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

«Δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή», τόνισε η διοίκηση του δημαρχείου της πόλης με ανάρτηση στο Χ, αναφέροντας ότι ο ένοπλος δράστης δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο.