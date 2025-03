ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς - Real.gr

Διαφεύγουν οι δράστες.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν σε επίθεση, που σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ της Παρασκευής στο «Young Park», χώρο μουσικής και αναψυχής, στην αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού.

Victims were taken to local hospitals and University Medical… pic.twitter.com/TRVcjLFaKf

Officers responded to gunfire reports around 10 p.m., finding multiple victims near the parking lot at 850 S. Walnut St.

BREAKING: Las Cruces police confirmed a mass shooting at Young Park, New Mexico overnight.

Το αστυνομικό τμήμα της πόλη Λας Κρούσες ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς και ενσιχύσεις εστάλησαν από το Νέο Μεξικό.

Η αστυνομία ζήτησε το Σάββατο από τους περαστικούς να μοιραστούν βίντεο και πληροφορίες, καθώςο ένοπλος ή οι ένοπλοι δεν έχουν συλληφθεί.

At least 3 people were killed and 14 others injured in a mass shooting last night at Young Park in Las Cruces, New Mexico.

Police do not have a suspect in custody and are asking for witnesses to send videos, photos, and tips.

