Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Η ΕΕ ζητεί «αυτοσυγκράτηση» δηλώνει η Κάλας μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρούμπιο - Real.gr

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη «σύλληψη» του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Με ανάρτηση στο Χ η Κάλας δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο επανέλαβε ότι η ΕΕ αμφισβητεί τη δημοκρατική νομιμοποίηση του Μαδούρο.

Ωστόσο, η Ευρωπαία αξιωματούχος τόνισε: «Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γίνονται σεβαστές. Απευθύνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση».

I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela. The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026

Τραμπ: Συνελήφθη ο Μαδούρο – Μεταφέρθηκε εκτός Βενεζουέλας

Αντιπρόεδρος Bενεζουέλας: Δεν ξέρουμε που είναι ο Μαδούρο – Υπ. Αμυνας: Οι ΗΠΑ έπληξαν κατοικημένες περιοχές, θα αντισταθούμε

Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ: Ο Μαδούρο «θα λογοδοτήσει επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του»