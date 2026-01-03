Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Η ΕΕ ζητεί «αυτοσυγκράτηση» δηλώνει η Κάλας μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρούμπιο - Real.gr

Quantcast
13:38, 03/01/2026
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη «σύλληψη» του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Με ανάρτηση στο Χ η Κάλας δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο επανέλαβε ότι η ΕΕ αμφισβητεί τη δημοκρατική νομιμοποίηση του Μαδούρο.

Ωστόσο, η Ευρωπαία αξιωματούχος τόνισε: «Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γίνονται σεβαστές. Απευθύνουμε έκκληση για αυτοσυγκράτηση».

 

