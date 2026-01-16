Βενεζουέλα: Συνάντηση του διευθυντή της CIA με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες - Real.gr

Το Reuters δεν μπορεί προσώρας να επιβεβαιώσει την πληροφορία για τη συνάντηση, η οποία σύμφωνα με τους NYT πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλια.
Ο Ράτκλιφ συναντήθηκε με τη Ροδρίγκες με οδηγίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου «να παραδώσει το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν σε μια βελτιωμένη λειτουργική σχέση», αναφέρει η εφημερίδα.
Συζήτησαν τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών, την οικονομική σταθερότητα και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Βενεζουέλα δεν θα είναι πλέον «ασφαλές καταφύγιο για αντιπάλους της Αμερικής, ιδιαίτερα για διακινητές ναρκωτικών», αναφέρουν οι NYT.
Στη διάρκεια της θητείας της ως αντιπροέδρου της Βενεζουέλας, η Ροδρίγκες ενεπλάκη σε διαπραγματεύσεις με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρενέλ, μαζί με άλλους αξιωματούχους, σχετικά με μια συμφωνία ώστε ο απομακρυνθείς τώρα πρώην πρόεδρος Μαδούρο να εγκαταλείψει οικειοθελώς την εξουσία, ανέφερε η εφημερίδα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ