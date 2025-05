ΗΠΑ: Yπό έρευνα ο πρώην διευθυντής του FBI για απειλή κατά του Τραμπ - Η φωτογραφία με τα κοχύλια - Real.gr

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη πως διενεργούν έρευνα για την «απειλή» που διατύπωσε κατ’ αυτές εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο Τζέιμς Κόμι, ο πρώην διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), μαύρο πρόβατο για τον Ρεπουμπλικάνο εδώ και χρόνια.

Σε ανάρτησή του στο Instagram που πλέον έχει διαγραφτεί, ο Τζέιμς Κόμι μοιράστηκε φωτογραφία στην οποία εικονίζονται κοχύλια που σχηματίζουν το μήνυμα «86 47» στην άμμο.

Ο πρώτος αριθμός ενίοτε χρησιμοποιείται όταν θέλει κανείς να εκφράσει την επιθυμία να φύγει, ως ακόμη και να σκοτωθεί κάποιος άλλος.

Ο δεύτερος προφανώς παραπέμπει στον Ντόναλντ Τραμπ, τον (45ο και) 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

James Comey just issued a call to action to murder the President of the United States.

As a former FBI Director and someone who spent most of his career prosecuting mobsters and gangsters, he knew exactly what he was doing and must be held accountable under the full force of the… pic.twitter.com/zvbu5Vf0zg

— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) May 16, 2025