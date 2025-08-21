Quantcast
ΗΠΑ: Υπό την πίεση του Τραμπ, το Τέξας υιοθέτησε νέο εκλογικό χάρτη που ενισχύει περαιτέρω τους Ρεπουμπλικάνους - Real.gr
real player

ΗΠΑ: Υπό την πίεση του Τραμπ, το Τέξας υιοθέτησε νέο εκλογικό χάρτη που ενισχύει περαιτέρω τους Ρεπουμπλικάνους

13:45, 21/08/2025
ΗΠΑ: Υπό την πίεση του Τραμπ, το Τέξας υιοθέτησε νέο εκλογικό χάρτη που ενισχύει περαιτέρω τους Ρεπουμπλικάνους

Η Βουλή των Αντιπροσώπων του Τέξας ενέκρινε χθες, Τετάρτη, την αλλαγή των εκλογικών περιφερειών που επιθυμούσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ένα μέτρο που είναι πιθανό να επιτρέψει στους Ρεπουμπλικάνους να κερδίσουν πέντε επιπλέον έδρες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Υπό την προτροπή του Τραμπ οι Ρεπουμπλικάνοι στο Τέξας αποφάσισαν να τροποποιήσουν τον εκλογικό χάρτη της πολιτείας ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των Δημοκρατικών που μπορούν να εκλεγούν.

Από τους 38 βουλευτές από το Τέξας που έχουν εκλεγεί στο Κογκρέσο αυτή τη στιγμή οι 25 είναι Ρεπουμπλικάνοι και φιλοδοξία του Λευκού Οίκου είναι ο αριθμός τους να αυξηθεί σε 30 στις εκλογές του 2026.

Την πρόταση για την αλλαγή των εκλογικών περιφερειών ενέκριναν 88 βουλευτές, με 52 να ψηφίζουν κατά. Πλέον το μέτρο πρέπει να εγκριθεί από την τοπική Γερουσία, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, και να επικυρωθεί από τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της πολιτείας Γκρεγκ Άμποτ.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές του Τέξας προσπάθησαν μάταια να αποφύγουν την τροποποίηση των εκλογικών περιφερειών. Στις αρχές Αυγούστου εγκατέλειψαν μαζικά την πολιτεία, πηγαίνοντας στο Σικάγο ή τη Νέα Υόρκη, προκειμένου να μην παραστούν στις συνεδριάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η απουσία τους εμπόδισε τους Ρεπουμπλικάνους επί περισσότερες από δύο εβδομάδες να οργανώσουν ψηφοφορία για το μέτρο καθώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν υπήρχε επαρκής αριθμός βουλευτών.

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν κυρίως τους Ρεπουμπλικάνους ότι επιδιώκουν «να φιμώσουν τους ψηφοφόρους που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες μέσω μιας ρατσιστικής» στρατηγικής, εκτιμώντας ότι ο νέος εκλογικός χάρτης περιορίζει τη φωνή των Αφροαμερικανών και των ισπανόφωνων που κατά παράδοση προτιμούν το Δημοκρατικό κόμμα.

Για να απαντήσει στην πρωτοβουλία του Τέξας ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάρι Νιούσομ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να τροποποιήσει και εκείνος τις εκλογικές περιφέρειες της πολιτείας του, της πιο πολυπληθούς των ΗΠΑ.

Ήδη ο κυβερνήτης και οι βουλευτές της Καλιφόρνιας παρουσίασαν τη Δευτέρα νομοσχέδιο για τη διεξαγωγή του σχετικού δημοψηφίσματος.

Αν οι Καλιφορνέζοι εγκρίνουν στις 4 Νοεμβρίου την πρόταση, η τοπική Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Δημοκρατικοί, θα μπορέσει να αλλάξει τον εκλογικό χάρτη και να διασφαλίσει επιπλέον πέντε έδρες στο Κογκρέσο για το Δημοκρατικό Κόμμα.

«Η Καλιφόρνια και οι Καλιφορνέζοι ήταν ο αγαπημένος στόχος της κυβέρνησης Τραμπ και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια την ώρα που ζητεί από το Τέξας και άλλες πολιτείες να νοθεύσουν τις επόμενες εκλογές», υπογράμμισε ο Νιούσομ.

Εκτός από το Τέξας ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να τροποποιηθούν οι εκλογικές περιφέρειες στο Οχάιο, το Μιζούρι ή ακόμη και στην Ιντιάνα, προκειμένου να ευνοηθούν οι Ρεπουμπλικάνοι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος

14:44 21/08
Με εξαντλημένο στρατό συνεχίζει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ο Νετανιάχου - Ο ρόλος του Τραμπ

Με εξαντλημένο στρατό συνεχίζει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ο Νετανιάχου - Ο ρόλος του Τραμπ

11:32 21/08
Πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Ξεκινά το πρόγραμμα «Αμοργόραμα»

Πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Ξεκινά το πρόγραμμα «Αμοργόραμα»

11:21 21/08
Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

14:09 21/08
Ζελένσκι: Διμερής συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο

Ζελένσκι: Διμερής συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο

12:30 21/08
Αναστολή λειτουργίας για 38 σχολεία στην Ήπειρο

Αναστολή λειτουργίας για 38 σχολεία στην Ήπειρο

13:00 21/08
«Βροχή» οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο στην εφαρμογή «appodixi» και στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

«Βροχή» οι καταγγελίες για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο στην εφαρμογή «appodixi» και στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

07:37 21/08
Διάσωση 52 αλλοδαπών ανοιχτά των Κυθήρων – Μεταφέρθηκαν στο Γύθειο

Διάσωση 52 αλλοδαπών ανοιχτά των Κυθήρων – Μεταφέρθηκαν στο Γύθειο

10:00 21/08

Ροή Ειδήσεων

Η Χριστίνα Μπόμπα επέστρεψε στο Instagram και είχε πολλά να πει

Η Χριστίνα Μπόμπα επέστρεψε στο Instagram και είχε πολλά να πει

15:00 21/08
Χανιά: Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Χανιά: Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

14:45 21/08
Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος

14:44 21/08
Κολομβία: Ο διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και το καρτέλ Clan del Golfo ξανάρχισε στο Κατάρ

Κολομβία: Ο διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και το καρτέλ Clan del Golfo ξανάρχισε στο Κατάρ

14:30 21/08
Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση χωρίς κράνος στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση χωρίς κράνος στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

14:15 21/08
Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Σε δύσβατη περιοχή το μέτωπο, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

14:09 21/08
Η Μιμή Ντενίση για spa στα Καμένα Βούρλα – Οι πόζες με μπικίνι που εντυπωσίασαν

Η Μιμή Ντενίση για spa στα Καμένα Βούρλα – Οι πόζες με μπικίνι που εντυπωσίασαν

14:00 21/08
ΗΠΑ: Υπό την πίεση του Τραμπ, το Τέξας υιοθέτησε νέο εκλογικό χάρτη που ενισχύει περαιτέρω τους Ρεπουμπλικάνους

ΗΠΑ: Υπό την πίεση του Τραμπ, το Τέξας υιοθέτησε νέο εκλογικό χάρτη που ενισχύει περαιτέρω τους Ρεπουμπλικάνους

13:45 21/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved