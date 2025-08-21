ΗΠΑ: Υπό την πίεση του Τραμπ, το Τέξας υιοθέτησε νέο εκλογικό χάρτη που ενισχύει περαιτέρω τους Ρεπουμπλικάνους - Real.gr

Η Βουλή των Αντιπροσώπων του Τέξας ενέκρινε χθες, Τετάρτη, την αλλαγή των εκλογικών περιφερειών που επιθυμούσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ένα μέτρο που είναι πιθανό να επιτρέψει στους Ρεπουμπλικάνους να κερδίσουν πέντε επιπλέον έδρες στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Υπό την προτροπή του Τραμπ οι Ρεπουμπλικάνοι στο Τέξας αποφάσισαν να τροποποιήσουν τον εκλογικό χάρτη της πολιτείας ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των Δημοκρατικών που μπορούν να εκλεγούν.

Από τους 38 βουλευτές από το Τέξας που έχουν εκλεγεί στο Κογκρέσο αυτή τη στιγμή οι 25 είναι Ρεπουμπλικάνοι και φιλοδοξία του Λευκού Οίκου είναι ο αριθμός τους να αυξηθεί σε 30 στις εκλογές του 2026.

Την πρόταση για την αλλαγή των εκλογικών περιφερειών ενέκριναν 88 βουλευτές, με 52 να ψηφίζουν κατά. Πλέον το μέτρο πρέπει να εγκριθεί από την τοπική Γερουσία, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, και να επικυρωθεί από τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της πολιτείας Γκρεγκ Άμποτ.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές του Τέξας προσπάθησαν μάταια να αποφύγουν την τροποποίηση των εκλογικών περιφερειών. Στις αρχές Αυγούστου εγκατέλειψαν μαζικά την πολιτεία, πηγαίνοντας στο Σικάγο ή τη Νέα Υόρκη, προκειμένου να μην παραστούν στις συνεδριάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η απουσία τους εμπόδισε τους Ρεπουμπλικάνους επί περισσότερες από δύο εβδομάδες να οργανώσουν ψηφοφορία για το μέτρο καθώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων δεν υπήρχε επαρκής αριθμός βουλευτών.

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν κυρίως τους Ρεπουμπλικάνους ότι επιδιώκουν «να φιμώσουν τους ψηφοφόρους που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες μέσω μιας ρατσιστικής» στρατηγικής, εκτιμώντας ότι ο νέος εκλογικός χάρτης περιορίζει τη φωνή των Αφροαμερικανών και των ισπανόφωνων που κατά παράδοση προτιμούν το Δημοκρατικό κόμμα.

Για να απαντήσει στην πρωτοβουλία του Τέξας ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάρι Νιούσομ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να τροποποιήσει και εκείνος τις εκλογικές περιφέρειες της πολιτείας του, της πιο πολυπληθούς των ΗΠΑ.

Ήδη ο κυβερνήτης και οι βουλευτές της Καλιφόρνιας παρουσίασαν τη Δευτέρα νομοσχέδιο για τη διεξαγωγή του σχετικού δημοψηφίσματος.

Αν οι Καλιφορνέζοι εγκρίνουν στις 4 Νοεμβρίου την πρόταση, η τοπική Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Δημοκρατικοί, θα μπορέσει να αλλάξει τον εκλογικό χάρτη και να διασφαλίσει επιπλέον πέντε έδρες στο Κογκρέσο για το Δημοκρατικό Κόμμα.

«Η Καλιφόρνια και οι Καλιφορνέζοι ήταν ο αγαπημένος στόχος της κυβέρνησης Τραμπ και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια την ώρα που ζητεί από το Τέξας και άλλες πολιτείες να νοθεύσουν τις επόμενες εκλογές», υπογράμμισε ο Νιούσομ.

Εκτός από το Τέξας ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να τροποποιηθούν οι εκλογικές περιφέρειες στο Οχάιο, το Μιζούρι ή ακόμη και στην Ιντιάνα, προκειμένου να ευνοηθούν οι Ρεπουμπλικάνοι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP