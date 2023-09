ΗΠΑ - 11η Σεπτεμβρίου: 22 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που άλλαξαν τον κόσμο - BINTEO

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μεταβαίνει αεροπορικώς στην Αλάσκα, στη λήξη μιας πενθήμερης περιοδείας του στην Ινδία και το Βιετνάμ και αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία σε μια επίσημη τελετή στο Άνκορατζ.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να επιλέξει την Αλάσκα, αντί την Ουάσινγκτον ή την Νέα Υόρκη, για την εκδήλωση μνήμης για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, αποτελεί μια διαφοροποίηση από το προεδρικό έθιμο.

September 11 is a day not only to remember, but a day of renewal and resolve for every American — in our devotion to this country, to the principles it embodies, to our democracy.

That is what we owe one another.

