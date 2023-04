ΗΠΑ: 13χρονος μαθητής ακινητοποίησε σχολικό λεωφορείο όταν λιποθύμησε ο οδηγός - Βίντεο

Ο μικρός Ντίλον Ριβς επέβαινε στο σχολικό λεωφορείο μαζί με περίπου 60 συμμαθητές του, όταν αντιλήφθηκε πως ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του. «Πήδηξε από τη θέση του, πέταξε το σακίδιό του και έτρεξε μπροστά, ενώ το λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει», είπε σε συνέντευξη Τύπου, χθες Πέμπτη, ο Ρόμπερτ Λίβερνοϊ, σχολικός επιθεωρητής στην πολιτεία Μίσιγκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη στην πόλη Γουόρεν, βόρεια του Ντιτρόιτ, κατά την επιστροφή των μαθητών στα σπίτια τους.

Σε βίντεο από κάμερα του σχολικού, διακρίνεται πράγματι ο οδηγός να αισθάνεται δυσφορία και κάποια στιγμή να λιποθυμάει. Ο 13χρονος Ντίλον Ριβς σπεύδει και παίρνει τον έλεγχο του τιμονιού, πατάει φρένο και ακινητοποιεί το όχημα, ενώ ακούγονται κραυγές από τρομοκρατημένα παιδιά. Ακολούθως ακούγεται να φωνάζει στους συμμαθητές του να τηλεφωνήσουν αμέσως για να ζητήσουν βοήθεια.

CAUGHT ON CAMERA: A seventh-grade student stopped his school bus, saving his classmates, after his driver passed out on a busy Detroit-area Street.

