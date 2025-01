ΗΠΑ: 17χρονος αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε θανάσιμα μαθήτρια σε σχολείο του Νάσβιλ

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το σχολείο έχει περίπου 2.000 μαθητές και βρίσκεται σε μια γειτονιά του Νάσβιλ περίπου 10 μίλια (16 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά του κέντρου της πόλης.

Οι υπεύθυνοι του σχολείου ζήτησαν από τους γονείς να μην πάνε στο λύκειο για να παραλάβουν τα παιδιά τους, αλλά σε κοντινό νοσοκομείο. Οι μαθητές πρόκειται να μεταφερθούν εκεί με λεωφορείο, καθώς απομακρύνθηκαν από το σχολείο από την αστυνομία.

Two students were shot and the gunman killed himself at Antioch High School in Nashville, Tennessee the day after Donald Trump shut down the Office of Gun Violence Prevention. pic.twitter.com/80sv1LnkC8