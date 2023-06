ΗΠΑ: 4 νεκροί από τη συντριβή Cessna που είχε προκαλέσει συναγερμό στην Ουάσινγκτον

Οι διασώστες, που έφθασαν στον τόπο της συντριβής λίγο πριν από τις 20:00 (τοπική ώρα, 03:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) «δεν βρήκαν κανέναν επιζώντα», γνωστοποιήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από την αστυνομία της Ουάσιγνκτον, η οποία έβγαλε τέλος στις έρευνες.

Δύο καταδιωκτικά F-16 απογειώθηκαν καθώς ο πύργος ελέγχου δεν λάμβανε απάντηση απ' αυτό το ιδιωτικό αεριωθούμενο «Cessna 560 Citation V που πετούσε πάνω από την Ουάσινγκτον και τη βόρεια περιοχή της Βιρτζίνια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD)

Το αεροπλάνο στη συνέχεια συνετρίβη σε ορεινή ζώνη της πολιτείας της Βιρτζίνια, σε απόσταση περίπου 270 χιλιομέτρων από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Τα καταδιωκτικά προκάλεσαν έναν ισχυρό κρότο σπάζοντας το φράγμα του ήχου, ο οποίος έκανε να τρίξουν τα παράθυρα σε ακτίνα χιλιομέτρων και κυρίως στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, και πολλές ερωτήσεις από τους κατοίκους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

The reasons behind the sudden course change of the Cessna Citation and its failure to respond to radio calls remain unknown. As the FAA and National Transportation Safety Board (NTSB) launch investigations into the incident https://t.co/GuHz4fN39e #cessna

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, στο όνομα της οποίας ήταν καταχωρισμένο το αεροπλάνο, ο Τζον Ράμπελ, δήλωσε χθες στην εφημερίδα Washington Post πως όλη η οικογένειά του επέβαινε σ' αυτό, η κόρη του καθώς και ένα εγγόνι και η νταντά του.

Απαντώντας σε μηνύματα συλλυπητηρίων που αναρτήθηκαν στη σελίδα της στο Facebook, η σύζυγός του Μπάρμπαρα Ράμπελ έγραψε: «Η οικογένειά μου δεν είναι πια σ' αυτό τον κόσμο, η κόρη μου και η εγγονή μου».

Το αεριωθούμενο είχε απογειωθεί από το Ελιζαμπέτον στο Τενεσί με προορισμό το Λονγκ Άιλαντ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τη FAA.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης των πτήσεων Flightradar24 ανέφερε εντούτοις πως το αεροπλάνο έκανε αναστροφή αφού πέταξε πάνω από το Λονγκ Άιλαντ και κατευθύνθηκε προς νότο, πετώντας πάνω από την Ουάσινγκτον και τη Βιρτζίνια.

This is the @flightradar24 data of N611VG — the #Cessna Citation business jet that crashed in rural #Virginia@FAANews says the aircraft was headed from Tennessee to Long Island MacArthur Airport.

But once it reached NY, it TURNED AROUND, headed southwest to VA. pic.twitter.com/bG4t2441xt