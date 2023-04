ΗΠΑ: 5 νεκροί και τουλάχιστον 8 τραυματίες από την επίθεση του ενόπλου στο Κεντάκι - Νεκρός και ο δράστης - Βίντεο

Η αστυνομία έλαβε κλήση για το συμβάν γύρω στις 8:30 π.μ. (15:30 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς στο υποκατάστημα της τράπεζας Old National Bank στο κέντρο της πόλης. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα στα επόμενα λίγα λεπτά, ενώ ο ύποπτος «συνέχιζε να πυροβολεί», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ο Πολ Χάμφρεϊ, αξιωματικός της αστυνομίας της πόλης.

#US: Five dead after shooting attack in downtown #louisvillekentucky

Five people were dead after a #shooting attack in downtown Louisville, Kentucky, near its Slugger Field baseball stadium on Monday. pic.twitter.com/BuOjyz1MFP