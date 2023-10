ΗΠΑ: 71χρονος δολοφόνησε με 26 μαχαιριές έναν 6χρονο μουσουλμάνο

«Οι ερευνητές μπόρεσαν να εξακριβώσουν ότι τα δυο θύματα αυτής της βάρβαρης επίθεσης έγιναν στόχος του υπόπτου επειδή ήταν μουσουλμάνοι και εξαιτίας της εξελισσόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στην οποία εμπλέκονται η Χαμάς και οι Ισραηλινοί», αναφέρεται στην ανακοίνωση και διευκρινίζεται πως το έγκλημα διαπράχθηκε περίπου 64 χιλιόμετρα δυτικά από το Σικάγο.

A man who targeted a 6-year-old boy and his mother for being Muslims brutally attacked them, killing the boy and wounding the mother at a residence outside Chicago on Saturday. The man accused in the attack was their landlord, the authorities said. https://t.co/thBmsIJDNz