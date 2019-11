ΗΠΑ: Αδικαιολόγητη χρήση βίας στο Χονγκ Κονγκ - Συλλήψεις από την αστυνομία στην πολυτεχνική σχολή

«Όπως έχει πει ο πρόεδρος, οι ΗΠΑ αναμένουν το Πεκίνο να τηρήσει τις δεσμεύσεις του βάσει της κοινής σινοβρετανικής διακήρυξης και να προστατεύσει την ελευθερία, το νομικό σύστημα και τον δημοκρατικό τρόπο ζωής» του Χονγκ Κονγκ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ απέκλεισε χθες την Πολυτεχνική Σχολή, ενώ ξέσπασαν εκτεταμένα επεισόδια στην πιο τουριστική συνοικία της πόλης χθες, δεύτερη ημέρα επεισοδίων, που εντείνουν την ανησυχία ότι επίκειται αιματηρή καταστολή στον ασιατικό χρηματοοικονομικό κόμβο.

Προ ολίγου, όπως μετέδιδε το Reuters, η αστυνομία έσπασε τα φράγματα που είχαν στηθεί μπροστά από την Πολυτεχνική Σχολή και εισήλθε στους χώρους της, προβαίνοντας σε συλλήψεις, αναφέρει το Euro2day.

World, please help Hong Kong and save our students!??

They are threatening to use live bullets on the students. The police has blocked all roads around Poly U, with students trapped inside!! Stop the #HKpolice before another Tiananmen happens!

They are totally out of control! pic.twitter.com/5BGBhkRjLw