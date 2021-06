ΗΠΑ: Αερόστατο συνετρίβη σε συνοικία του Αλμπουκέρκι - Τέσσερις νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το μπαλόνι χωρίστηκε από το καλάθι μετά τη συντριβή και κατέληξε σε άλλο σημείο.

Τα θύματα ήταν ηλικίας από 40 έως 60 ετών. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο έδαφος.

Οι αυτόπτες μάρτυρες είπαν στην αστυνομία ότι είδαν το αερόστατο να χτυπάει σε ένα καλώδιο ρεύματος γύρω στις 7 το πρωί. «Γνωρίζουμε εκ πείρας εδώ στο Αλμπουκέρκι ότι μερικές φορές οι ριπές του ανέμου ή άλλα πράγματα δυσκολεύουν τη διακυβέρνηση των αερόστατων», είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Γκίλμπερτ Γκαλέγκος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Albuquerque Journal, μετά το δυστύχημα σημειώθηκε διακοπή στην ηλεκτροδότηση σε 13.000 σπίτια και επιχειρήσεις.

Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y