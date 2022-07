ΗΠΑ: Ακτιβιστής διέκοψε την ομιλία του προέδρου Μπάιντεν για την οπλοκατοχή

Ο Μάνουελ Όλιβερ - που έχασε τον γιο του, Χοακίν, στην επίθεση ενόπλου στο λύκειο Στόουνμαν Ντάγκλας - φώναξε «τα έχουμε πει αυτά εδώ και πολλά χρόνια» στη διάρκεια της εκδήλωσης, κατά την οποία ο πρόεδρος Μπάιντεν επαίνεσε τον νέο νόμο και τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα.

«Κάθισε κάτω και θα ακούσεις όσα έχω να πω», ήταν η αρχική αντίδραση του προέδρου Μπάιντεν προτού ζητήσει τελικά να επιτραπεί στον Όλιβερ να μιλήσει. Άνδρες της ασφάλειας απομάκρυναν τον ακτιβιστή από τη θέση του και ο Μπάιντεν συνέχισε την ομιλία του.

Happening Now: President Biden and Vice President Harris host an event commemorating the passage of the Bipartisan Safer Communities Act. https://t.co/SRn7I0xjM4