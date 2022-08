ΗΠΑ: Αμερικανικά πολεμικά πλοία πλέουν κοντά στην Ταϊβάν

Το USS Ronald Reagan συνοδεύεται από το αντιτορπιλικό USS Higgins, διευκρίνισε υπεύθυνη του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Το Higgins είναι ένα πολεμικό πλοίο πολλαπλών ρόλων εξοπλισμένο με το σύστημα μάχης Aegis, που περιλαμβάνει κυρίως αντιπλοϊκούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες του πλοίου Ronald Reagan να πραγματοποιεί ασκήσεις με το πλοίο εφοδιασμού USS Carl Brashear την Κυριακή.

The U.S. Navy’s only forward-deployed aircraft carrier @Gipper_76 conducted a replenishment-at-sea with the Military Sealift Command's dry cargo and ammunition ship USNS Carl Brashear (T-AKE 7) and a Super Puma (EC-225) in the Philippine Sea, July 31. #USNavy | #MSCDeliverspic.twitter.com/HWiJkFia9i