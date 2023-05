ΗΠΑ: Αναστάτωση από μια ψεύτικη φωτογραφία «έκρηξης» κοντά στο Πεντάγωνο

Η επίμαχη φωτογραφία που φέρεται να δημιουργήθηκε μέσω μιας τέτοιας εφαρμογής υποχρέωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να αντιδράσει. «Επιβεβαιώνουμε ότι πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες και ότι το Πεντάγωνο δεν δέχθηκε επίθεση σήμερα», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία στο Άρλινγκτον έσπευσε επίσης να ξεκαθαρίσει μέσω Twitter ότι δεν σημειώθηκε έκρηξη ή κάποιο άλλο περιστατικό ούτε στο Πεντάγωνο ούτε στη γύρω περιοχή.

Russian state media outlet @RT_com has now deleted a tweet sharing false reports about an explosion near the Pentagon. Oops. pic.twitter.com/xntM2BvOl6