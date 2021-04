ΗΠΑ: Αναστέλλονται οι εμβολιασμοί με Johnson & Johnson λόγω περιστατικών θρόμβωσης

Σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής εμβολιαστεί με το σκεύασμα της Johnson & Johnson και περίπου εννέα εκατομμύρια περισσότερες δόσεις έχουν αποσταλεί στις πολιτείες, σύμφωνα με στοιχεία των Κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών.

Παρότι η κίνηση αυτή έχει σχεδιαστεί ως μια σύσταση προς τους γιατρούς στις αμερικανικές πολιτείες, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναμένεται να αναστείλει τη χορήγηση του εμβολίου σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, αναφέρουν οι New York Times.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι αναμένουν ότι οι υγειονομικές αρχές των πολιτειών θα λάβουν τη σύσταση ως μια ισχυρή ένδειξη για να πράξουν το ίδιο.

Επιστήμονες του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και του Κέντρου για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών θα εξετάσουν από κοινού την πιθανή σχέση ανάμεσα στο εμβόλιο και στην διαταραχή και θα αποφανθούν αν ο FDA θα πρέπει να συνεχίσει να εγκρίνει τη χορήγηση του εμβολίου για όλους τους ενήλικες ή να την περιορίσει.

Μια επείγουσα σύσκεψη της συμβουλευτικής επιτροπής των Κέντρων είναι προγραμματισμένη για αύριο, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Οι πρώτες ανησυχητικές ενδείξεις για το εμβόλιο της Johnson & Johnson εμφανίστηκαν στις 9 Απριλίου όταν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε ότι ερευνά τις πληροφορίες για τέσσερις περιπτώσεις δημιουργίας θρόμβων του αίματος σε ανθρώπους που είχαν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Johnson & Johnson στις ΗΠΑ.

Η μια περίπτωση καταγράφηκε στη διάρκεια κλινικής δοκιμής πριν από την έγκριση του εμβολίου. Τρεις περιπτώσεις με παρενέργειες καταγράφηκαν κατά την εξέλιξη της εμβολιαστικής εκστρατείας και η μια από αυτές οδήγησε σε θάνατο.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.