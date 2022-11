ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλοι έπληξαν την Αλαμπάμα, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον δύο νεκρούς

Η 39χρονη μητέρα και ο 8χρονος γιος της βρήκαν τον θάνατο όταν ένα τεράστιο δέντρο έπεσε πάνω στο σπίτι της οικογένειας στην κοινότητα Φλάτγουντ, που βρίσκεται βόρεια του Μοντγκόμερι - της πρωτεύουσας της πολιτείας Αλαμπάμα.

Ήταν γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) και κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν τις σειρήνες περίπου δύο λεπτά προτού χτυπήσει ο ανεμοστρόβιλος. Τα θύματα «δεν είχαν καμιά τύχη», ανέφερε τοπικός αξιωματούχος.

My goodness!! Look at the wind caught just now on a Birmingham, #Alabama live traffic cam! This is during the #SevereThunderStorm Warning. ????? #alwxpic.twitter.com/PBemngH2N1