ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλοι και σφοδρές καταιγίδες έπληξαν το Τενεσί - Έξι νεκροί - Εικόνες καταστροφής - ΒΙΝΤΕΟ

Multiple long-track tornadoes were reported in northwest Tennessee Saturday afternoon, including "extensive" damage in the city of Clarksville, located about 48 miles northwest of Nashville, police say. https://t.co/ayhq9B258w pic.twitter.com/m7YOh73v6X

Το γραφείο διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Νάσβιλ δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται ξεριζωμένα δένδρα και κατεστραμμένα σπίτια.

«Δυστυχώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τρεις θάνατοι λόγω της κακοκαιρίας στο Νέσμπιτ Λέιν», ανακοίνωσε το γραφείο μέσω της πλατφόρμας X.

Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το Κλάρκσβιλ, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, προκαλώντας επίσης θύματα.

This was the tornado that touched down in Clarksville, TN earlier this afternoon.

National Weather Service Offices in the area will be conducting damage surveys the next few days to determine how strong the multiple tornadoes that touched down in middle Tennessee were. pic.twitter.com/T57e7F7fqJ